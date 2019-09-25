Британское правительство будет исполнять закон, требующий отсрочки Brexit в отсутствии соглашения к 31 октября - советник премьера

Правительство Великобритании будет исполнять положения закона, принятого парламентом и требующего обеспечить отсрочку Brexit еще на три месяца в случае отсутствия к 31 октября соглашения с ЕС, заявил генпрокурор Англии и Уэльса и главный юридический советник британского премьера Джеффри Кокс.
В ходе заседания палаты общин ему был задан соответствующий вопрос. Тогда Джеффри Кокс дал односложный ответ: "Да".
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент ранее принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к концу октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку.
Однако премьер утверждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.
Также Борис Джонсон пытался приостановить работу парламента до 14 октября, однако накануне Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление о незаконности данного решения. В итоге палата общин в среду вернулась на заседания.
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