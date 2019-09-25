IKEA начнет прием б/у мебели в России для переработки и благотворительности

Шведская IKEA, управляющая магазинами мебели и товаров для дома, начнет сбор бывшей в употреблении мебели в России, чтобы затем направлять ее на переработку или благотворительность.
Пилотный проект начнется в Санкт-Петербурге.
"Мы уже принимаем лампочки, батарейки, текстиль. Совместно с торговыми центрами "Мега" у нас есть пункты приема вторсырья по многим различным фракциям. В этом году мы планируем также начать пилотный проект в Санкт-Петербурге по приемке от населения мебели. Эта мебель будет либо передаваться на вторичное использование нуждающимся, либо перерабатываться для производства новых товаров на нашей фабрике в Великом Новгороде", - сказал журналистам генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.
"Это первый в России проект по приемке мебели на переработку", - отметил он.
При этом сдать можно будет любую мебель, а не только купленную в "ИКЕА".
В целом в магазинах компании появится больше товаров, сделанных из переработанных материалов, сказал Эрнтелл: "У нас будет появляться больше товаров, сделанных из переработанных материалов, вторсырья". В качестве примера он привел ковер, сделанный из переработанных пластиковых бутылок.
В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", один магазин городского формата в Москве, а также несколько дизайн-студий.
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