IKEA начнет прием б/у мебели в России для переработки и благотворительности

Шведская IKEA, управляющая магазинами мебели и товаров для дома, начнет сбор бывшей в употреблении мебели в России, чтобы затем направлять ее на переработку или благотворительность.

Пилотный проект начнется в Санкт-Петербурге.

"Мы уже принимаем лампочки, батарейки, текстиль. Совместно с торговыми центрами "Мега" у нас есть пункты приема вторсырья по многим различным фракциям. В этом году мы планируем также начать пилотный проект в Санкт-Петербурге по приемке от населения мебели. Эта мебель будет либо передаваться на вторичное использование нуждающимся, либо перерабатываться для производства новых товаров на нашей фабрике в Великом Новгороде", - сказал журналистам генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Это первый в России проект по приемке мебели на переработку", - отметил он.

При этом сдать можно будет любую мебель, а не только купленную в "ИКЕА".

В целом в магазинах компании появится больше товаров, сделанных из переработанных материалов, сказал Эрнтелл: "У нас будет появляться больше товаров, сделанных из переработанных материалов, вторсырья". В качестве примера он привел ковер, сделанный из переработанных пластиковых бутылок.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", один магазин городского формата в Москве, а также несколько дизайн-студий.