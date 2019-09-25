Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0266 GBR   2.119 TRY   0.2984

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.09.2019 17:26

IKEA начнет прием б/у мебели в России для переработки и благотворительности

Шведская IKEA, управляющая магазинами мебели и товаров для дома, начнет сбор бывшей в употреблении мебели в России, чтобы затем направлять ее на переработку или благотворительность.

Пилотный проект начнется в Санкт-Петербурге.

"Мы уже принимаем лампочки, батарейки, текстиль. Совместно с торговыми центрами "Мега" у нас есть пункты приема вторсырья по многим различным фракциям. В этом году мы планируем также начать пилотный проект в Санкт-Петербурге по приемке от населения мебели. Эта мебель будет либо передаваться на вторичное использование нуждающимся, либо перерабатываться для производства новых товаров на нашей фабрике в Великом Новгороде", - сказал журналистам генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Это первый в России проект по приемке мебели на переработку", - отметил он.

При этом сдать можно будет любую мебель, а не только купленную в "ИКЕА".

В целом в магазинах компании появится больше товаров, сделанных из переработанных материалов, сказал Эрнтелл: "У нас будет появляться больше товаров, сделанных из переработанных материалов, вторсырья". В качестве примера он привел ковер, сделанный из переработанных пластиковых бутылок.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", один магазин городского формата в Москве, а также несколько дизайн-студий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, IKEA, МЕБЕЛЬ, ПРИЕМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]