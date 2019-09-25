Украинский премьер собирается презентовать программу нового правительства на следующей неделе

Кабинет министров Украины на следующей неделе намерен представить программу деятельности правительства, "черновик" уже готов.

"Скорее всего, презентацию этой программы мы сделаем на следующей неделе", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.