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СНГ 25.09.2019 17:45

Украинский премьер собирается презентовать программу нового правительства на следующей неделе

Кабинет министров Украины на следующей неделе намерен представить программу деятельности правительства, "черновик" уже готов.

"Скорее всего, презентацию этой программы мы сделаем на следующей неделе", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]