Путин на встрече с главой парламента КНР высоко оценил двустороннее взаимодействие в различных областях

Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение тем, как Россия и Китай реализуют поставленные задачи в различных сферах сотрудничества.
"Мы реализуем практически все планы, которые ставим перед собой, все задачи ... даже с некоторым опережением. Я имею в виду и сферу экономики, и сферу гуманитарных связей, и сферу нашего военного сотрудничества, и взаимодействие на международной арене", - сказал Путин в среду на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу.
Он также отметил эффективность межпарламентских связей России и Китая. "Руководство Всекитайского собрания народных представителей регулярно встречается с обоими спикерами российского парламента, и с Советом Федерации, и с Госдумой. Я знаю, что у вас запланированы переговоры и с госпожой Матвиенко, и с господином Володиным", - сказал Путин.
Кроме того, президент высоко оценил взаимодействие Москвы и Пекина в гуманитарной области и сфере межрегионального взаимодействия. "Губернаторы соответствующих провинций Китая и субъектов РФ имеют устойчивые, хорошие, постоянно развивающиеся отношения на региональном уровне, что сегодня уже является значительной частью межгосударственного сотрудничества", - добавил Путин.
Отметив, что Ли Чжаньшу впервые посещает Россию в качестве председателя ПК ВСНП, президент России сказал: "Я рад тому, что во главе парламента КНР стал человек, который хорошо знает, понимает и погружен в российско-китайские отношения, всегда поддерживал развитие нашего стратегического партнерства".
Путин попросил главу китайского парламента передать наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину и выразил надежду на скорую встречу с ним на международных площадках.
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