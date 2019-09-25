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Дальнее зарубежье 25.09.2019 17:19

Минобороны Литвы сообщило о развертывании танкового батальона армии США у границы с Белоруссией

В Литву прибывает 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США, батальон будет развернут на военном полигоне около города Пабраде примерно в 10 км от границы с Белоруссией, следует из сообщения сайта литовского Минобороны

"Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания", - приведены в сообщении слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

По данным Минобороны Литвы, в составе батальона прибывают порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств.

"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", - заявил Кароблис.

Планируется, что американский батальон будет развернут в Литве к весне 2020г.

В сообщении отмечается, что американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы".

Подразделения войск США периодически размещаются в Литве на ротационной основе с весны 2014 года. Прошлый раз подразделения США находились в Литве в 2017 году в рамках операции американских сухопутных войск "Атлантическая решимость".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, США, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]