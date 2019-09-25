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Дальнее зарубежье 25.09.2019 16:34

Трамп посетовал на отношение к нему демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что ни к одному американскому лидеру не относились "так плохо", как к нему.

"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страха. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту", - написал Трамп в среду в твиттере.

Ранее Трамп заявил, что считает "охотой на ведьм" решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.

Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента. Как правило, этим занимаются в палате представителей, где сейчас у демократов большинство. Второй этап - голосование членов палаты представителей: они должны определить, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. Для преодоления второго этапа требуется простое большинство голосов.

Третий этап - рассмотрение дела в сенате. Отстранить президента от власти можно, если в пользу этого выскажутся две трети участников голосования. В настоящее время такой вариант выглядит маловероятным, так как большинство мест в сенате - у поддерживающих Трампа республиканцев.

Трамп также заявлял, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

Трамп, комментируя дебаты демократов, отмечал, что "если кто-нибудь из этих людей придет (к власти), страна отправится в ад".

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]