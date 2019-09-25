Трамп посетовал на отношение к нему демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что ни к одному американскому лидеру не относились "так плохо", как к нему.
"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страха. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту", - написал Трамп в среду в твиттере.
Ранее Трамп заявил, что считает "охотой на ведьм" решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.
Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента. Как правило, этим занимаются в палате представителей, где сейчас у демократов большинство. Второй этап - голосование членов палаты представителей: они должны определить, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. Для преодоления второго этапа требуется простое большинство голосов.
Третий этап - рассмотрение дела в сенате. Отстранить президента от власти можно, если в пользу этого выскажутся две трети участников голосования. В настоящее время такой вариант выглядит маловероятным, так как большинство мест в сенате - у поддерживающих Трампа республиканцев.
Трамп также заявлял, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.
Трамп, комментируя дебаты демократов, отмечал, что "если кто-нибудь из этих людей придет (к власти), страна отправится в ад".
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потере беспилотника в зоне карабахского конфликта
Израильская полиция арестовала палестинского министра за политическую деятельность в Восточном Иерусалиме
Рухани отвергает обвинения европейцев в причастности Ирана к атаке на саудовские нефтеобъекты
Тегеран обусловил ратификацию доппротокола к соглашению с МАГАТЭ возвращением США в СВПД и отменой антииранских санкций
BNA планирует к ноябрю доставить в Азербайджан более 30 новых автобусов
Ставки фрахта нефтяных супертанкеров подскочили до максимума за год
Mattel будет выпускать гендерно-нейтральную куклу Барби
Гражданин Узбекистана пытался незаконно провезти в Азербайджан из России золотые украшения
Более миллиарда человек к 2050г столкнутся с климатическими угрозами из-за подъема уровня океана - ООН
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин
В Азербайджане завершился проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго