Ставки фрахта нефтяных супертанкеров подскочили до максимума за год

Ставки фрахта нефтетанкеров на этой неделе взлетели до максимума за год, поскольку азиатские импортеры стараются обеспечить себя поставками нефти из США после того, как атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии сильно сократили объем мирового производства, сообщает The Wall Street Journal.

"На прошлой неделе это было сумасшествием, и спрос на суда класса VLCC (супертанкеры для перевозки нефти через океан - ИФ) на этой неделе продолжает оставаться высоким со стороны традиционных дальневосточных импортеров, таких как Южная Корея, Китай и Япония, - отметил руководитель отдела исследований и оценки Allied Shipbroking Inc. Джордж Лазаридис. - Нефтяные компании, такие как Exxon Mobil и Vitol, очень активно фрахтуют VLCC".

По данным лондонских и сингапурских брокеров, спотовые ставки фрахта супертанкеров на этой неделе подскочили выше $43 тыс. в сутки по сравнению с менее $30 тыс. перед атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Согласно индексу, рассчитываемому Baltic Exchange, стоимость аренды составляет сейчас $38,6 тыс. в сутки против $28,3 тыс. ранее. Это самый высокий уровень с момента начала расчета данного показателя для "грязных" танкеров, которые перевозят нефть и мазут, в марте.

"Не хватает VLCC, чтобы удовлетворить спрос, - заявил WSJ сингапурский брокер. - Мы знаем, что все успокоится в начале октября, когда возобновятся поставки из Саудовской Аравии, но если у вас есть танкеры, сейчас вы сорвёте куш".

По словам брокеров, China International United Petroleum & Chemicals Co. была одной из самых активных фрахтователей на прошлой неделе, заказав как минимум шесть грузов с нефтью из американской части Мексиканского залива.

"Пекин советовал китайским импортерам избегать поставок из США из-за сохраняющейся торговой напряженности, но на это не обращают внимания, когда есть такой большой спрос", - сказал лондонский брокер.