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Регион 25.09.2019 18:32

Глава МИД Ирана уповает на позитивный результат министерской встречи по СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выразил оптимизм относительно министерской встречи по СВПД.

"Я всегда верил в дипломатию, я считаю, что это единственный путь. Эта встреча даст нам возможность пересмотреть, где мы находимся, и что необходимо сделать, чтобы сохранить это важное достижение дипломатии", - сказал Зариф в среду в Нью-Йорке журналистам перед началом встречи.

При этом Зариф отметил, что Иран не обеспокоен заявлениями премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости новой иранской ядерной сделке, так как "его заявления позже были уточнены".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, СВПД, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]