Глава МИД Ирана уповает на позитивный результат министерской встречи по СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф выразил оптимизм относительно министерской встречи по СВПД.
"Я всегда верил в дипломатию, я считаю, что это единственный путь. Эта встреча даст нам возможность пересмотреть, где мы находимся, и что необходимо сделать, чтобы сохранить это важное достижение дипломатии", - сказал Зариф в среду в Нью-Йорке журналистам перед началом встречи.
При этом Зариф отметил, что Иран не обеспокоен заявлениями премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости новой иранской ядерной сделке, так как "его заявления позже были уточнены".
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