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Дальнее зарубежье 25.09.2019 21:10

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече в среду в Москве с российским лидером Владимиром Путиным подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

"Во время встречи с президентом Путиным в Кремле я подарил ему копию сабли, которую использовал Освободитель Симон Боливар в битве при Карабобо. Это знак признательности за его поддержку Венесуэлы и за его уважение к суверенитету и самоопределению народов", - написал Мадуро в твиттере.

Битва при Карабобо произошла 24 июня 1821 года. Она стала решающей в войне за независимость Венесуэлы от Испании. Она завершилась победой освободительной армии добровольцев под предводительством Боливара.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, ПОДАРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]