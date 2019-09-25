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СНГ 25.09.2019 21:30

БДИПЧ ОБСЕ направит наблюдателей на парламентские выборы в Белоруссии

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) готовится направить в Белоруссию миссию по наблюдению за выборами в парламент, говорится на сайте организации.

"После официального приглашения наблюдать за предстоящими досрочными парламентскими выборами, запланированными на 17 ноября 2019 года, и на основе заключений оценочной миссии в соответствии со своим мандатом БДИПЧ готовится к проведению наблюдения за выборами", - сказано в сообщении организации.

В этой связи в настоящее время БДИПЧ ведет набор экспертов, которые войдут в состав наблюдательной миссии. В частности, организация ищет кандидатов на пост главы миссии, его заместителя, аналитика, политолога, медиа-аналитика, координатора долгосрочных наблюдателей.

По информации БДИПЧ, последний срок приема заявок от кандидатов - 2 октября. Также отмечается, что они должны быть готовы отправиться в Белоруссию для наблюдения с 13 октября.

Как сообщалось, оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ после проведения миссии в Белоруссии в конце августа рекомендовала провести наблюдение за предстоящими выборами в белорусский парламент и попросила государства-участники ОБСЕ направить 30 долгосрочных наблюдателей, а также 400 краткосрочных наблюдателей.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии назначены на 17 ноября. Досрочное голосование пройдет 12-16 ноября.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БДИПЧ/ОБСЕ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]