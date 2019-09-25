Встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) и Ирана началась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

В начале встречи министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая (Ван И), Ирана (Мохаммад Джавад Зариф), Франции (Жан-Ив ли Дриан) Германии (Хайко Маас) и глава европейской дипломатии Федерика Могерини воздержались от заявлений.

"Шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не продержалась и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Ирана.

Через год после этого Иран отказался от ряда ядерных ограничений. Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Позднее в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, предупредив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.