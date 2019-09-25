Зеленский и Трамп проведут двухстороннюю встречу в среду

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двухстороннюю встречу с президентом США в Нью-Йорке в среду, сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель.
"Вчера президент Зеленский и госпожа Зеленская поговорили с президентом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме, организованном президентом и первой леди США. Сегодня у президентов двухсторонняя встреча!", - написала Мендель в твиттере в среду.
Она проиллюстрировала сообщение фотографией прошедшей во вторник встречи глав государств и первых леди.
Также фотографию этой встречи опубликовал в своем твиттере Зеленский.
"Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - написал президент Украины.
Мамедъяров пригласил главу МИД Хорватии посетить Азербайджан
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потере беспилотника в зоне карабахского конфликта
Израильская полиция арестовала палестинского министра за политическую деятельность в Восточном Иерусалиме
Цены на нефть ускорили снижение на данных о запасах в США, Brent подешевела до $61,65 за баррель
Тегеран обусловил ратификацию доппротокола к соглашению с МАГАТЭ возвращением США в СВПД и отменой антииранских санкций
BNA планирует к ноябрю доставить в Азербайджан более 30 новых автобусов
Mattel будет выпускать гендерно-нейтральную куклу Барби
Гражданин Узбекистана пытался незаконно провезти в Азербайджан из России золотые украшения
Более миллиарда человек к 2050г столкнутся с климатическими угрозами из-за подъема уровня океана - ООН
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин
В Азербайджане завершился проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго