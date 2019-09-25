Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0266 GBR   2.119 TRY   0.2984

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.09.2019 19:43

Зеленский и Трамп проведут двухстороннюю встречу в среду

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двухстороннюю встречу с президентом США в Нью-Йорке в среду, сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель.

"Вчера президент Зеленский и госпожа Зеленская поговорили с президентом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме, организованном президентом и первой леди США. Сегодня у президентов двухсторонняя встреча!", - написала Мендель в твиттере в среду.

Она проиллюстрировала сообщение фотографией прошедшей во вторник встречи глав государств и первых леди.

Также фотографию этой встречи опубликовал в своем твиттере Зеленский.

"Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - написал президент Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]