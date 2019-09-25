BNA планирует к ноябрю доставить в Азербайджан более 30 новых автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) планирует к ноябрю доставить в Азербайджан 32 новых автобуса, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в BNA.
«В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, агентство заказало 300 новых автобусов. К настоящему времени в Азербайджан уже доставлено 168 автобусов, до конца октября их число достигнет 200. В целом все 300 автобусов для Агентства должны быть поставлены до конца текущего года», - отметили в BNA.
В Агентстве также сообщили, что в Баку планируется прокладка 18,5 км велосипедных дорог.
«На начальном этапе в столице будет проложено 7,5 км велосипедных дорог. В качестве пилотного проекта предусмотрена закладка велосипедной дороги за Домом правительства. При строительстве дороги будут использованы, главным образом, материалы местного производства. В рамках проекта уже готов участок длиной 100 метров. Ведутся опыты с покрытием велосипедной дороги», - сообщили в Агентстве.
Кроме того, БТА планирует увеличить число парковок в Баку. «На начальном этапе определено до 600 мест для парковок. В настоящее время в этом направлении проводятся работы по созданию соответствующей инфраструктуры», - отметили в BNA.
В Агентстве также сообщили, что президент Ильхам Алиев в среду принял участие в церемонии открытия транспортно-обменного центра (хаб - ИФ) "Кероглу". В рамках мероприятия глава государства ознакомился с новым автобусом производства турецкой компании ВМС.
«Президент Алиев также дал поручения по приобретению новых современных автобусов», - отметили в BNA.
Как сообщалось ранее, Бакинское транспортное агентство в 2018 году заключило контракт с компанией «BMC Otomativ Sanaye ve Ticaret A.S.» на закупку 300 автобусов для городского транспорта. Стоимость контракта составляет 141 млн 801,18 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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