Зеленский видит своей задачей завершение войны и возвращение территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны и возвращение территорий является его первоочередными задачами, но не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор.
"Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор", - сказал Зеленский, выступая в среду на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что в современном мире сильный лидер - это не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь.
"Не думайте, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. (. . .) Это значит, что на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира. По моему мнению, нам всем нужно осознать, что сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека", - сказал президент.
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