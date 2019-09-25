Тегеран обусловил ратификацию доппротокола к соглашению с МАГАТЭ возвращением США в СВПД и отменой антииранских санкций

Парламент Ирана может ратифицировать дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ ранее 2023 года, если США вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и отменят все антииранские санкции.

В этом заключаются "небольшие изменения" в СВПД, на которые готов пойти Тегеран, пояснили в офисе представителя правительства Ирана.

Дополнительный протокол предусматривает заблаговременное информирование МАГАТЭ о строительстве новых ядерных объектов в Иране, а также расширенные допуск и инспекции МАГАТЭ действующих атомных объектов. СВПД предусматривает ратификацию Ираном этого протокола в 2023 году.

Ранее в среду представитель правительства Ирана Али Рабийе сообщил журналистам, что Тегеран готов согласиться с изменениями в СВПД при условии возвращения США в сделку и отмену ими всех санкций в отношении Ирана.

"Если санкции будут сняты и наметится возврат к ядерному соглашению, существует возможность для того, чтобы дать заверения в отношении выхода из тупика. Президент (Ирана Хасан Рухани) даже предложил внести небольшие изменения в соглашение", - сказал Рабийе.

"Официальный представитель Рабийе имел в виду под небольшими изменениями в СВПД ратификацию парламентом Ирана дополнительного протокола ранее предусмотренного СВПД 2023 года при условии одобрения СВПД конгрессом США и прекращением всех санкций", - говорится в пояснении офиса, которое цитируют иранские СМИ.

США вышли из СВПД в мае 2018 года и возобновили действие односторонних антииранских санкций. В настоящее время остающиеся участники сделки - четыре постоянных члена СБ ООН и Германия, а также ЕС и Иран, пытаются спасти эту сделку.