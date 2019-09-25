Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0266 GBR   2.119 TRY   0.2984

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.09.2019 17:46

Тегеран обусловил ратификацию доппротокола к соглашению с МАГАТЭ возвращением США в СВПД и отменой антииранских санкций

Парламент Ирана может ратифицировать дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ ранее 2023 года, если США вернутся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и отменят все антииранские санкции.

В этом заключаются "небольшие изменения" в СВПД, на которые готов пойти Тегеран, пояснили в офисе представителя правительства Ирана.

Дополнительный протокол предусматривает заблаговременное информирование МАГАТЭ о строительстве новых ядерных объектов в Иране, а также расширенные допуск и инспекции МАГАТЭ действующих атомных объектов. СВПД предусматривает ратификацию Ираном этого протокола в 2023 году.

Ранее в среду представитель правительства Ирана Али Рабийе сообщил журналистам, что Тегеран готов согласиться с изменениями в СВПД при условии возвращения США в сделку и отмену ими всех санкций в отношении Ирана.

"Если санкции будут сняты и наметится возврат к ядерному соглашению, существует возможность для того, чтобы дать заверения в отношении выхода из тупика. Президент (Ирана Хасан Рухани) даже предложил внести небольшие изменения в соглашение", - сказал Рабийе.

"Официальный представитель Рабийе имел в виду под небольшими изменениями в СВПД ратификацию парламентом Ирана дополнительного протокола ранее предусмотренного СВПД 2023 года при условии одобрения СВПД конгрессом США и прекращением всех санкций", - говорится в пояснении офиса, которое цитируют иранские СМИ.

США вышли из СВПД в мае 2018 года и возобновили действие односторонних антииранских санкций. В настоящее время остающиеся участники сделки - четыре постоянных члена СБ ООН и Германия, а также ЕС и Иран, пытаются спасти эту сделку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ПРОТОКОЛ, СВПД


Похожие новости


Иран в рамках отказа от обязательств по СВПД активирует 56 улучшенных центрифуг - МАГАТЭ Иран предложил немедленно ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ в обмен на отмену санкций США Рухани посоветовал МАГАТЭ беспокоиться из-за политики США, а не Ирана В МАГАТЭ подтвердили: Иран превысил предусмотренный СВПД уровень обогащения урана США запросили экстренную встречу МАГАТЭ по Ирану Иран продолжает соблюдать ядерную сделку - МАГАТЭ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]