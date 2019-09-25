Подразделение Thomas Cook в Швеции продолжит свою работу

Шведская туристическая компания Vinggruppen, работающая под брендом Thomas Cook, продолжит свою работу после банкротства британского туроператора, сообщили в пресс-службе компании.

"Туристическая компания Vinggruppen в Скандинавии была независимой частью Thomas Cook Group с 2007 года. Вместе с другими туркомпаниями, такими, как Ving, Spies, туроператором Tjareborg и авиакомпанией Thomas Cook Airlines Scandinavia, которые являются отдельными юрлицами, мы продолжим работу", - говорится в сообщении.

Как отметили в туркомпании, авиаперевозчик Thomas Cook Airlines Scandinavia возобновил полеты во вторник, 24 сентября. "Хотя я опечален банкротством Thomas Cook, от которого пострадали сотрудники и постоянные клиенты компании во многих странах мира, я все же несу ответственность за скандинавский регион и за дальнейшее существование туроператора. Поскольку мы финансово независимы от британской компании, благодаря поддержке наших банков, кредиторов и гарантов, мы можем работать дальше", - цитирует пресс-служба генерального директора Vinggruppen Магнуса Викнера.

Как сообщил во вторник шведский портал Travel News, из-за банкротства Thomas Cook пострадали около 3 тыс. шведских туристов Vinggruppen, поездки которых были запланированы на 23 сентября.

Vinggruppen - ведущая туристическая компания Скандинавии, которая работает на рынке более 60 лет. Ее доходы составляют 140,5 млн евро, оборот компании - 1,3 млрд евро. Кроме того, в собственности туроператора есть несколько отелей.

Старейший британский туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации. Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Возвращением на родину 160 тыс. британских туристов, которые находятся за рубежом, будет заниматься правительство Великобритании.