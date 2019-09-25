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Дальнее зарубежье 25.09.2019 20:18

Трамп в разговоре с Зеленским просил расследовать дело сына Байдена, но не увязывал с этим выделение помощи Украине - СМИ

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским в июле этого года просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, свидетельствует опубликованная в среду стенограмма разговора.

При этом, как отмечают американские СМИ, Трамп во время разговора не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

"Еще кое-что. Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство (на Украине - ИФ), и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором (по этой теме - ИФ), было бы хорошо", - приводятся слова Трампа в стенограмме, распространённой Белым домом.

"Байден ходил и хвастался, что он остановил разбирательство, поэтому если вы можете этим заняться..." - продолжил американский президент.

В ответ на это Зеленский заявил, что в курсе этой ситуации, и новый генпрокурор Украины займется этим делом.

"Поскольку мы располагаем абсолютным большинством в парламенте, следующий генпрокурор будет на 100% мой человек, мой кандидат, его кандидатуру одобрят в парламенте, и он начнет работу в должности генпрокурора в сентябре. Он или она разберется (с делом Байдена - ИФ)", - сказал Зеленский.

"Я хочу вас заверить, что мы со всей серьезностью отнесемся к этому делу и расследованию", - заявил президент Украины. Он также пообещал Трампу, что может гарантировать открытое и честное проведение всех расследований, пока является президентом.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Американские демократы ранее выражали опасения, что Трамп в разговоре с Зеленским мог угрожать приостановкой выделения помощи, если Киев не согласится расследовать дело Джо Байдена и его сына.

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Тэги: США, УКРАИНА, СТЕНОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]