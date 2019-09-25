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Дальнее зарубежье 25.09.2019 18:52

Главы МИД стран-участниц СВПД выразили решимость сохранить ядерную сделку с Ираном

Участники состоявшейся в Нью-Йорке в среду встречи министров иностранных дел стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе высказались за полную реализацию СВПД.

"Они подчеркнули важность полного и эффективного осуществления СВПД всеми сторонами и подтвердили свою решимость продолжать все усилия по сохранению соглашения, что отвечает интересам всех", - говорится в заявлении по итогам совещания, которое зачитала журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В заседании участвовали министры "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция), Китая, России и Ирана. Встреча проходила под председательством Могерини как координатора от ЕС.

В своем заявлении участники встречи напомнили, что "СВПД, одобренный резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности ООН, остается ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и значительным достижением многосторонней дипломатии".

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Тэги: ООН, СВПД, ВСТРЕЧА, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]