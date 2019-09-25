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ТЭК 25.09.2019 19:16

Цены на нефть ускорили снижение на данных о запасах в США, Brent подешевела до $61,65 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила снижение в ходе торгов в среду после публикации данных о росте запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,45 (2,3%) - до $61,65 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,2 (2,09%) - до $56,09 за баррель.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,41 млн баррелей, говорится в отчете министерства энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 190 тыс. баррелей.

Значительный рост запасов может привести к дальнейшему снижению цен, повысившихся после атак на Саудовскую Аравию, отметил аналитик Bloomberg Intelligence Фернандо Валле.

"Спрос остается главным опасением, а быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии и рост добычи сланцевой нефти в США являются основными негативными факторами", - добавил эксперт.

Запасы бензина в Штатах выросли на 519 тыс. баррелей, по данным Минэнерго, вместо ожидавшегося снижения на 564 тыс. баррелей, тогда как запасы дистиллятов упали на 2,98 млн баррелей против прогнозируемого снижения на 400 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 2,26 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась за прошлую неделю на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,5 млн б/с.

Импорт нефти понизился на 672 тыс. б/с, до 6,378 млн б/с, экспорт сократился на 192 тыс. б/с, до 2,983 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]