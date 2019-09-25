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Регион 25.09.2019 19:35

Трамп встретится с Пашиняном "при необходимости" - посол США в Ереване

Посол США в Армении Лин Трейси ушла от прямого ответа на вопрос, когда состоится встреча американского президента Дональда Трампа и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

"Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится при необходимости", - заявила Трейси.

Она добавила, что "встречи происходят в правильное время и когда есть необходимость".

Американский посол отметила, что Армения и США "сотрудничают эффективно".

"На разных уровнях происходят встречи. Существует эффективное сотрудничество, которое не ограничивается встречами на высоком уровне", - подчеркнула Трейси.

Пашинян находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где планируется его выступление на заседании ГА ООН.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]