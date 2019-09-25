Посол США в Армении Лин Трейси ушла от прямого ответа на вопрос, когда состоится встреча американского президента Дональда Трампа и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

"Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится при необходимости", - заявила Трейси.

Она добавила, что "встречи происходят в правильное время и когда есть необходимость".

Американский посол отметила, что Армения и США "сотрудничают эффективно".

"На разных уровнях происходят встречи. Существует эффективное сотрудничество, которое не ограничивается встречами на высоком уровне", - подчеркнула Трейси.

Пашинян находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где планируется его выступление на заседании ГА ООН.