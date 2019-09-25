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Регион 25.09.2019 20:01

Иран не будет вести переговоры с США, пока против Тегерана действуют санкции - Рухани

Иран будет выступать против проведения переговоров с США по ядерной проблеме, пока против Тегерана действуют санкции Вашингтона, заявил в среду на ГА ООН иранский президент Хасан Рухани.

"От имени моего государства и народа, я бы хотел заявить, что наше ответ на (предложение - ИФ) любых переговоров, пока действуют санкции, отрицательный", - заявил он.

Руководство Ирана и ранее предупреждало, что переговоры с США до снятия экономических санкций с Ирана невозможны.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]