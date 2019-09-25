Иран не будет вести переговоры с США, пока против Тегерана действуют санкции - Рухани

Иран будет выступать против проведения переговоров с США по ядерной проблеме, пока против Тегерана действуют санкции Вашингтона, заявил в среду на ГА ООН иранский президент Хасан Рухани.

"От имени моего государства и народа, я бы хотел заявить, что наше ответ на (предложение - ИФ) любых переговоров, пока действуют санкции, отрицательный", - заявил он.

Руководство Ирана и ранее предупреждало, что переговоры с США до снятия экономических санкций с Ирана невозможны.