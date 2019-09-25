Генерал МВД Мельников арестован по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы отправил под арест замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мельникова подлежащим удовлетворению", - говорится в постановлении судьи Наталии Дударь.

Срок ареста Мельникову установлен до 24 ноября.

При этом адвокат Михаил Бабаев отметил, что решение об аресте генерала будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Суд отказался по просьбе защиты избрать офицеру в качестве меры пресечения домашний арест.

От комментариев по существу уголовного дела адвокаты Мельникова после заседания отказались.

Мельникову предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ст. 159 УК РФ). Как сообщалось, по версии следствия, генерал и его трое установленных участников разработали преступный план, целью которого было вымогательство у потерпевшего-предпринимателя 100 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Согласно фабуле дела, деньги должны были быть переданы в два этапа, однако бизнесмен понял, что его вводят в заблуждение, и обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве.

Соучастников Мельникова задержали в августе после того, как предприниматель передал им 30 млн рублей, из которых более 29 миллионов были муляжами, сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.

Согласно данным сайта МВД РФ, Мельников курирует вопросы деятельности изоляторов временного содержания, спецприемников, подразделений охранно-конвойной службы, а также обеспечения деятельности правкомиссии по профилактике правонарушений и Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

ГУОООП МВД РФ - структурное подразделение центрального аппарата ведомства, занимающиеся реализацией и выработкой государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ.