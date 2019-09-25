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СНГ 25.09.2019 20:50

США не выдали визы практически всей делегации РФ на конференцию ДВЗЯИ, это возмутительно - Лавров

Соединённые Штаты отказали в визах почти всей российской делегации на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), это возмутительный инцидент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН. Практически вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе сегодняшней конференции, не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены", - сказал Лавров, выступая на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", - добавил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по ДВЗЯИ.

"Сегодня произошла безобразная ситуация, когда части российской делегации на сессию Генассамблеи не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблею, но еще и делегации на конференцию по ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня", - сказал он в штаб-квартире ООН.

По мнению экспертов, отказ в выдаче виз членам российской делегации можно рассматривать в контексте продолжения "визовой войны" между РФ и США.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, США, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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