США не выдали визы практически всей делегации РФ на конференцию ДВЗЯИ, это возмутительно - Лавров

Соединённые Штаты отказали в визах почти всей российской делегации на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), это возмутительный инцидент, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН. Практически вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе сегодняшней конференции, не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены", - сказал Лавров, выступая на 11-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.
"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", - добавил он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по ДВЗЯИ.
"Сегодня произошла безобразная ситуация, когда части российской делегации на сессию Генассамблеи не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблею, но еще и делегации на конференцию по ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня", - сказал он в штаб-квартире ООН.
По мнению экспертов, отказ в выдаче виз членам российской делегации можно рассматривать в контексте продолжения "визовой войны" между РФ и США.
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