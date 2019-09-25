Мамедъяров пригласил главу МИД Хорватии посетить Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Хорватии Гораном Грлич-Радманом, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние дел азербайджано-хорватских отношений. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в экономической сфере, энергетике, туризме, культуре и гуманитарной сфере», -отмечается в сообщении МИД.

Главы МИД также обсудили вопросы вызывающие взаимный интерес.

В МИД также сообщили, что Мамедъяров пригласил своего хорватского коллегу посетить Азербайджан.

Б.Рустамбеков