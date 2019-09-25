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Внешняя политика 25.09.2019 22:02

Мамедъяров пригласил главу МИД Хорватии посетить Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Хорватии Гораном Грлич-Радманом, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние дел азербайджано-хорватских отношений. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в экономической сфере, энергетике, туризме, культуре и гуманитарной сфере», -отмечается в сообщении МИД.

Главы МИД также обсудили вопросы вызывающие взаимный интерес.

В МИД также сообщили, что Мамедъяров пригласил своего хорватского коллегу посетить Азербайджан.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]