Мамедъяров пригласил главу МИД Хорватии посетить Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Хорватии Гораном Грлич-Радманом, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
«В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние дел азербайджано-хорватских отношений. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в экономической сфере, энергетике, туризме, культуре и гуманитарной сфере», -отмечается в сообщении МИД.
Главы МИД также обсудили вопросы вызывающие взаимный интерес.
В МИД также сообщили, что Мамедъяров пригласил своего хорватского коллегу посетить Азербайджан.
Б.Рустамбеков
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