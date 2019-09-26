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СНГ 26.09.2019 15:29

Лукашенко не верит в стремление Путина сохранить власть любой ценой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что у президента России Владимира Путина нет цели сохранить власть любой ценой.

"Глава государства призвал отбросить рассуждения, будто Владимир Путин за счет якобы присоединения Беларуси к РФ хотел бы продлить свои полномочия", - сообщило в четверг государственное агентство БелТА с встречи Лукашенко с представителями украинских СМИ.

По словам президента, это не соответствует действительности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПУТИН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]