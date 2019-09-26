Лукашенко не верит в стремление Путина сохранить власть любой ценой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что у президента России Владимира Путина нет цели сохранить власть любой ценой.
"Глава государства призвал отбросить рассуждения, будто Владимир Путин за счет якобы присоединения Беларуси к РФ хотел бы продлить свои полномочия", - сообщило в четверг государственное агентство БелТА с встречи Лукашенко с представителями украинских СМИ.
По словам президента, это не соответствует действительности.
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