Конфликт в Донбассе должны решить три славянских народа - Лукашенко

Конфликт в Донбассе необходимо разрешить силами самой Украины, России и Белоруссии, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт", - сказал Лукашенко на встрече с украинскими СМИ в четверг.

Его цитирует госагентство БелТА.

В то же время президент констатировал, что таким путем конфликтующие стороны пока идти не хотят. Возможно, добавил он, к урегулированию конфликта нужно подключить Соединенные Штаты Америки. "Если они включатся, будут нацелены на мирное урегулирование вопроса и сохранение целостности государства в рамках тех границ, которые должны быть в Украине, вопрос будет решаться, по крайней мере, на востоке Украины. Но американцы заняли такую позицию: если нас позовут, то мы приедем. Это публично. Но политика обычно делается подковерно, тайно, скрыто - какая там позиция, я могу только догадываться", - сказал глава государства.

Лукашенко вспомнил время, когда конфликт на востоке Украины только начинал завязываться. По его словам, он был вовлечен в обсуждение этих событий со всеми сторонами. "Путин мне всегда, когда я задавал ему неприятные вопросы, объяснялся, отвечал не только по поводу Крыма, но и больше всего Донецка. Точно так я был вовлечен в обсуждение этой проблемы с европейцами", - сказал глава государства.

Возможные пути решения этого конфликта Лукашенко в частности обсуждал в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском. "Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта. И предупредил Туска: "Если вы не примите эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине". Он помолчал и сказал: "Господин президент, видимо, да". После того как мы довели им наше видение, никаких подвижек не наступило", - сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия даже была готова ввести миротворческие войска на Украину на условиях конфликтующих сторон. "Ни от Украины, ни от России ответа на этот вопрос не было", - констатировал президент.

Лукашенко также сообщил, что рассчитывает на обсуждение возможных путей разрешения конфликта на скорой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Но вы должны знать: мы не будем к вам напрашиваться в миротворцы, посредники. Это вообще исключено", - заявил Лукашенко. "Я просто по-человечески, по-мужски хочу, чтобы этот вопрос решался. Если это нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль. Но пока и такие предложения бывшими руководителями Украины отвергались", - добавил он.