Движение "Талибан" призывает афганских граждан не участвовать в намеченных на 28 сентября выборах президента страны, сообщают в четверг афганские СМИ со ссылкой на заявление талибов.
Талибы также предупредили, что намерены "подорвать этот фальшивый процесс американских захватчиков (...), нападая на всех, кто охраняет этот процесс, на офисы и центры, которые работают на это постановочное шоу".
"Бойкотируйте выборы, а также не позволяйте вашим родственникам участвовать в этом процессе", - приводят афганские СМИ заявление "Талибан".
"В день выборов все основные и второстепенные дороги страны будут закрыты моджахедами. Мы просим соотечественников воздержаться от выходов из своих домов в этот день, чтобы никто не пострадал", - говорится в документе.
"В случае возникновения каких-либо проблем (...) вся ответственность ложится на самих участников этого американского процесса", - отмечается в заявлении.
В президентских выборах в Афганистане участвуют 15 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер-министр Абдулла Абдулла.
Ранее в сентябре в Афганистане произошли несколько терактов, жертвами которых стали десятки людей. Ответственность за нападения взяло на себя движение "Талибан".
Со своей стороны миссия ООН по содействию Афганистану в четверг заявила о своей глубокой обеспокоенности в связи с большим числом жертв среди гражданского населения.
"Невнимание к гражданской жизни, проявленное сторонами в конфликте в последние дни, особенно в результате беспорядочных нападений, вызывает ужас", - заявил спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте миссии.
ООН настоятельно призывает стороны в конфликте принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда мирным жителям и осуждает любые неизбирательные нападения, говорится в сообщении.
"Диалог, ведущий к миру, является единственным жизнеспособным путем для Афганистана. Поскольку конфликт в Афганистане продолжается, все стороны должны строго соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", - заявил Ямамото.
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