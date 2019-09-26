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Дальнее зарубежье 26.09.2019 16:16

Талибы призвали афганцев бойкотировать президентские выборы, предупредили о намерении "подорвать" избирательный процесс

Движение "Талибан" призывает афганских граждан не участвовать в намеченных на 28 сентября выборах президента страны, сообщают в четверг афганские СМИ со ссылкой на заявление талибов.

Талибы также предупредили, что намерены "подорвать этот фальшивый процесс американских захватчиков (...), нападая на всех, кто охраняет этот процесс, на офисы и центры, которые работают на это постановочное шоу".

"Бойкотируйте выборы, а также не позволяйте вашим родственникам участвовать в этом процессе", - приводят афганские СМИ заявление "Талибан".

"В день выборов все основные и второстепенные дороги страны будут закрыты моджахедами. Мы просим соотечественников воздержаться от выходов из своих домов в этот день, чтобы никто не пострадал", - говорится в документе.

"В случае возникновения каких-либо проблем (...) вся ответственность ложится на самих участников этого американского процесса", - отмечается в заявлении.

В президентских выборах в Афганистане участвуют 15 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер-министр Абдулла Абдулла.

Ранее в сентябре в Афганистане произошли несколько терактов, жертвами которых стали десятки людей. Ответственность за нападения взяло на себя движение "Талибан".

Со своей стороны миссия ООН по содействию Афганистану в четверг заявила о своей глубокой обеспокоенности в связи с большим числом жертв среди гражданского населения.

"Невнимание к гражданской жизни, проявленное сторонами в конфликте в последние дни, особенно в результате беспорядочных нападений, вызывает ужас", - заявил спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте миссии.

ООН настоятельно призывает стороны в конфликте принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда мирным жителям и осуждает любые неизбирательные нападения, говорится в сообщении.

"Диалог, ведущий к миру, является единственным жизнеспособным путем для Афганистана. Поскольку конфликт в Афганистане продолжается, все стороны должны строго соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", - заявил Ямамото.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ТАЛИБЫ, БОЙКОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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