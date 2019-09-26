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СНГ 26.09.2019 16:32

Лукашенко рассказал, что Путин заверил его в отсутствии желания включить Белоруссию в состав РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил заверения от Владимира Путина в отсутствии у властей России намерения включить республику в состав РФ.

"Мы когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: "Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с РФ в одно государство, - выбрось это из головы", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, президент РФ заверил, что такого намерения нет. "Он говорит: "Да господь с тобой, у нас даже нет мысли такой". Такой был ответ", - добавил Лукашенко.

Он отверг упреки в намерении "сдать суверенитет и независимость". "Я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет!" - заявил Лукашенко.

"Глупость полная. Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?" - сказал Лукашенко.

"Сейчас мы суверенны и независимы. Я что, опять под плетку должен кому-то белорусов отдать? Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну. Это мое убеждение", - заявил президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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