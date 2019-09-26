ЕЭК ожидает полного замещения импорта свинины и мяса птицы в ЕАЭС к 2021г

Страны ЕАЭС смогут достичь полного замещения импорта свинины и мяса птицы к концу 2020 года, заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин журналистам в Бишкеке в рамках форума "Евразийская неделя".

По его словам, в настоящее время все страны ЕАЭС делают ставку на агропромышленный комплекс, потому что обеспечение продуктами питания - вопрос национальной безопасности. Проекты по развитию АПК интенсивно развиваются. По многим позициям уже завершен процесс импортозамещения.

"Сейчас полностью себя обеспечиваем зерном, продуктами переработки зерна, яйцом, бараниной. Остается незакрытым вопрос импортозамещения по овощам и фруктам. Почти 50% мы завозим из внешнего контура, а здесь Киргизии все карты в руки, потому что климатические условия такие, что именно на этой земле это хорошо растет и очень вкусное. По молоку на сегодня у нас где-то 1 млн тонн не хватает своего молока. И говядины где-то порядка 10% завозим", - сказал Субботин.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В 2019 году форум проходит в столице Киргизии. Повестка мероприятия ориентирована на обсуждение итогов пятилетия договора о Союзе.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.