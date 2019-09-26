Лукашенко обещает не быть президентом вечно, работает, пока здоров и чувствует доверие людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен занимать пост главы государства до смерти.
"Я не присматриваюсь, где этот президент (новый президент Беларуси - ИФ). Но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ. Его цитирует госагентство БелТА.
Он заявил, что "не присматривает президента". "Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем Лукашенко отметил, что будет работать на посту президента столько, сколько люди доверят. "И пока есть здоровье. Если нездоров - так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей", - заметил глава государства.
По его словам, в Беларуси не рассматривают вариант транзита власти. "Наш президент будет избран только народом", - сказал Лукашенко.
Отвечая на вопрос о детях, Лукашенко отметил: "Мои дети не страдают президентством - ни один, ни второй, ни третий". "Они "наелись" моего президентства", - сказал глава государства.
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