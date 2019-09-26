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СНГ 26.09.2019 15:30

Лукашенко обещает не быть президентом вечно, работает, пока здоров и чувствует доверие людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен занимать пост главы государства до смерти.

"Я не присматриваюсь, где этот президент (новый президент Беларуси - ИФ). Но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ. Его цитирует госагентство БелТА.

Он заявил, что "не присматривает президента". "Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что будет работать на посту президента столько, сколько люди доверят. "И пока есть здоровье. Если нездоров - так нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей", - заметил глава государства.

По его словам, в Беларуси не рассматривают вариант транзита власти. "Наш президент будет избран только народом", - сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос о детях, Лукашенко отметил: "Мои дети не страдают президентством - ни один, ни второй, ни третий". "Они "наелись" моего президентства", - сказал глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]