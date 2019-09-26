Азербайджан откроет за рубежом еще 7 Торговых и Винных домов

Азербайджан планирует открыть за рубежом еще 7 Торговых и Винных домов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В Казахстане, ОАЭ, России и Китае планируется открытие 5 Торговых домов и 2 Винных домов Азербайджана», - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, при этом в Китае планируется открытие 3 ТД и одного ВД.

В настоящее время за рубежом действуют три ВД (в Китае и России), а также 6 ТД (Беларусь, Украина, Латвия, Польша, ОАЭ и Китай).

А.Азизов