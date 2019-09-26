Азербайджан откроет за рубежом еще 7 Торговых и Винных домов

Азербайджан планирует открыть за рубежом еще 7 Торговых и Винных домов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«В Казахстане, ОАЭ, России и Китае планируется открытие 5 Торговых домов и 2 Винных домов Азербайджана», - отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, при этом в Китае планируется открытие 3 ТД и одного ВД.
В настоящее время за рубежом действуют три ВД (в Китае и России), а также 6 ТД (Беларусь, Украина, Латвия, Польша, ОАЭ и Китай).
А.Азизов
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