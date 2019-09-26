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Бизнес и законодательство 26.09.2019 15:48

Азербайджан откроет за рубежом еще 7 Торговых и Винных домов

Азербайджан планирует открыть за рубежом еще 7 Торговых и Винных домов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«В Казахстане, ОАЭ, России и Китае планируется открытие 5 Торговых домов и 2 Винных домов Азербайджана», - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, при этом в Китае планируется открытие 3 ТД и одного ВД.

В настоящее время за рубежом действуют три ВД (в Китае и России), а также 6 ТД (Беларусь, Украина, Латвия, Польша, ОАЭ и Китай).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]