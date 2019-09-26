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Бизнес и законодательство 26.09.2019 15:54

Азербайджан намерен расширить сотрудничество с МФК для снижения зависимости экономики от нефти – Алиев

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) в сферах туризма, АПК, ненефтяного сектора, образования, предпринимательства и человеческих ресурсов с целью диверсификации своей экономики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев в четверг провел встречу с вице-президентом МФК Гансом Питером Ланкесом, сообщает сайт главы государства.

«Наше сотрудничество имеет очень успешную историю, но есть хорошие перспективы для дальнейшего развития, учитывая планы по созданию почвы для диверсификации нашей экономики и устойчивого экономического развития. Наш главный приоритет – снижение нефтяной зависимости. Считаю, что в число приоритетов для сотрудничества (с МФК –ИФ) входят такие сферы как: человеческий капитал, ненефтяной сектор, образование, сельское хозяйство, туризм, поддержка малого и среднего предпринимательства», - отметил президент.

Глава государства также сообщил, что МФК инвестировала $250 млн в реализацию проектов в Азербайджане.

По словам Алиева, Азербайджан придает большое значение улучшению бизнес-климата и согласно отчету Всемирного банка «Doing Business» страна в минувшем году вошла в число десятку стран-реформаторов в мире.

Н.Аббасова

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Тэги: МФК, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]