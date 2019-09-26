Платформа «Западный Чираг» в октябре будет остановлена на 5 дней на профилактику - BP

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК–оператор по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли) планирует в октябре 2019 года остановить платформу «Западный Чираг» на пять дней для проведения профилактических работ, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.
«Применение новых технологий позволяет нам сократить время проведения профилактических и инспекционных работ на добывающих платформах и соответственно уменьшить срок остановки самих платформ. Именно благодаря применению этих технологий платформа «Западный Чираг» будет остановлена в октябре для профилактики не на две недели как обычно, а всего на пять дней», - заявил Асланбейли.
При этом точной даты остановки платформы он не назвал.
Асланбейли также сообщил, что в ноябре BP планирует презентовать в Баку новые технологии, позволяющие проводить инспекцию подводных коммуникаций в кратчайшие сроки.
По данным BP с платформы «Западный Чираг» в первом полугодии 2019 года добывалось в среднем 60 тыс. б/с.
Как сообщалось, 15 апреля 2019 года АМОК сроком останавливала платформу "Центральный Азери» для проведения профилактических работ.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году.
Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Б.Рустамбеков, Н.Аббасова
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