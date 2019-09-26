В ЕС ждут начала работы Конституционного комитета Сирии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила в четверг, что Евросоюз приветствует заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от 23 сентября о соглашении по созданию конституционного комитета Сирии.
"ЕС последовательно подтверждает, что любое надежное решение конфликта требует подлинного политического перехода, как указано в резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности ООН и Женевском коммюнике 2012 года, согласованном сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе.
Она отметила, что в Евросоюзе ожидают начала заседания комитета и будут внимательно следить за развитием событий.
"Это определенный шаг вперед, и он, безусловно, полон потенциала", - считает Могерини.
"Между тем, однако, конфликт в Идлибе продолжается после восьми лет гражданской войны, как и военные действия в других частях Сирии. Следовательно, ЕС в равной степени подчеркивает настоятельную необходимость позитивных изменений параллельно с работой конституционного комитета", - продолжила глава европейской дипломатии.
Она отметила, что стороны должны принять меры по укреплению доверия. Необходимо обеспечить гуманитарный доступ и полное соблюдение норм международного гуманитарного права, а также объявить по всей территории Сирии полное и прочное прекращение огня.
"Такие меры важны сами по себе, но они также помогут создать позитивную атмосферу, необходимую для успеха переговоров между сирийскими сторонами", - добавила Могерини.
Она указала на важность обеспечения условий, благоприятствующих "безопасному, добровольному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц".
"Напомним, что ЕС будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии, когда всеобъемлющий, подлинный и инклюзивный политический переход в рамках резолюции 2254 СБ ООН и Женевского процесса твердо начнется", - заявила высокий представитель Евросоюза.
Могерини подтвердила, что ЕС готов поддержать развивающийся мирный процесс в Сирии всеми возможными способами в тесном контакте и координации со специальным представителем ООН.
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