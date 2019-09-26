Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8635 RUR   0.0265 GBR   2.1032 TRY   0.2997

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.09.2019 21:49

В ЕС ждут начала работы Конституционного комитета Сирии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила в четверг, что Евросоюз приветствует заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от 23 сентября о соглашении по созданию конституционного комитета Сирии.

"ЕС последовательно подтверждает, что любое надежное решение конфликта требует подлинного политического перехода, как указано в резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности ООН и Женевском коммюнике 2012 года, согласованном сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе.

Она отметила, что в Евросоюзе ожидают начала заседания комитета и будут внимательно следить за развитием событий.

"Это определенный шаг вперед, и он, безусловно, полон потенциала", - считает Могерини.

"Между тем, однако, конфликт в Идлибе продолжается после восьми лет гражданской войны, как и военные действия в других частях Сирии. Следовательно, ЕС в равной степени подчеркивает настоятельную необходимость позитивных изменений параллельно с работой конституционного комитета", - продолжила глава европейской дипломатии.

Она отметила, что стороны должны принять меры по укреплению доверия. Необходимо обеспечить гуманитарный доступ и полное соблюдение норм международного гуманитарного права, а также объявить по всей территории Сирии полное и прочное прекращение огня.

"Такие меры важны сами по себе, но они также помогут создать позитивную атмосферу, необходимую для успеха переговоров между сирийскими сторонами", - добавила Могерини.

Она указала на важность обеспечения условий, благоприятствующих "безопасному, добровольному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц".

"Напомним, что ЕС будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии, когда всеобъемлющий, подлинный и инклюзивный политический переход в рамках резолюции 2254 СБ ООН и Женевского процесса твердо начнется", - заявила высокий представитель Евросоюза.

Могерини подтвердила, что ЕС готов поддержать развивающийся мирный процесс в Сирии всеми возможными способами в тесном контакте и координации со специальным представителем ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, СИРИЯ, ПОДХОДЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]