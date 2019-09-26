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Финансы 26.09.2019 16:41

SIF выдал в четверг предпринимателям экономического района Верхний Карабах льготных кредитов на 1,9 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 116,4 млн манатов, сообщает министерство экономики.

«В целом, предприниматели на реализацию проектов получили льготных кредитов на сумму 116,4 млн манатов. Реализация этих проектов позволит открыть 3,8 тыс. рабочих мест», - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что SIF в четверг выдал 21 предпринимателю экономического района Верхний Карабах льготных кредитов на общую сумму 1,9 млн манатов. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сферах животноводства, хлопководства, рыбоводства, производства хлеба и других сфер. Реализация этих проектов позволит открыть 50 новых рабочих мест.

В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям этого экономического района выдано льготных кредитов на общую сумму 44,6 млн манатов на реализацию свыше 1,3 тыс. проектов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Н.Аббасова

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Тэги: SIF, ЛЬГОТЫ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]