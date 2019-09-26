Европа потеряла доверие Ирана - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил в четверг в своем Twitter, что европейские страны не заслуживают доверия.
"Нам никогда не следует доверять тем, кто открыто поднял флаг враждебности против Ирана и Исламской республики", - заявил Хаменеи, говоря о США и европейских странах.
Он отметил, что "поскольку они (Европа - ИФ) не так сильны, как США, они по-другому проявляют свою враждебность".
"Они выступают посредниками, согласовывают вопросы, совершают звонки (лидерам стран - ИФ), ведут долгие переговоры, дают пустые обещания", - добавил Хаменеи, подчеркнув, что встречи с представителями Европы "бесполезны".
Хаменеи отметил, что поддержка со стороны Европы "жестоких вторичных санкций США" говорит о том, что "на них (Европу - ИФ) нет надежды".
Незадолго до начала Генассамблеи ООН аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США. Решение о том, что Ирану не следует вести переговоры с США, поддерживает и президент Ирана Хасан Рухани и глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф.
Ранее лидеры Франции Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.
Макрон неоднократно призывал Иран и США к переговорам и заявлял, что если в рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН президенты Ирана Хасан Рухани и США Дональд Трамп не встретятся, то это станет "упущенной возможностью".
США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.
Азербайджан доволен сотрудничеством с ШОС в рамках борьбы с терроризмом – глава МИД
Баку и Тбилиси заинтересованы в скорейшем завершении работ по делимитации границы – глава МИД Азербайджана
Мамедъяров пригласил нового генсека СЕ посетить Азербайджан с визитом
"Белоруснефть" в 2020 году добудет 1,7 млн тонн нефти
SIF выдал в четверг предпринимателям экономического района Верхний Карабах льготных кредитов на 1,9 млн манатов
Платформа «Западный Чираг» в октябре будет остановлена на 5 дней на профилактику - BP
Минтруда затратит около 800 тыс. манатов на строительство вспомогательных зданий Центра соцобслуживания пенсионеров в Гяндже
Спецдокладчик ООН проведет оценку действий Азербайджана по обеспечению права населения на питание
Минздрав направит более 22,3 млн манатов на закупку лекарств и оборудования для обеспечения лечебно-профилактических учреждений
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Вюсал Гусейнов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку открылась выставка российского фотохудожника Романа Солопова «Куликово поле. Сентябрь»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго