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Регион 26.09.2019 16:55

Европа потеряла доверие Ирана - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил в четверг в своем Twitter, что европейские страны не заслуживают доверия.

"Нам никогда не следует доверять тем, кто открыто поднял флаг враждебности против Ирана и Исламской республики", - заявил Хаменеи, говоря о США и европейских странах.

Он отметил, что "поскольку они (Европа - ИФ) не так сильны, как США, они по-другому проявляют свою враждебность".

"Они выступают посредниками, согласовывают вопросы, совершают звонки (лидерам стран - ИФ), ведут долгие переговоры, дают пустые обещания", - добавил Хаменеи, подчеркнув, что встречи с представителями Европы "бесполезны".

Хаменеи отметил, что поддержка со стороны Европы "жестоких вторичных санкций США" говорит о том, что "на них (Европу - ИФ) нет надежды".

Незадолго до начала Генассамблеи ООН аятолла Али Хаменеи пообещал, что его страна не будет вести переговоры с США. Решение о том, что Ирану не следует вести переговоры с США, поддерживает и президент Ирана Хасан Рухани и глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф.

Ранее лидеры Франции Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон, которые провели переговоры "на полях" Генассамблеи ООН, призвали Тегеран избегать провокаций и сделать ставку на диалог по спорным вопросам.

Макрон неоднократно призывал Иран и США к переговорам и заявлял, что если в рамках проходящей сессии Генассамблеи ООН президенты Ирана Хасан Рухани и США Дональд Трамп не встретятся, то это станет "упущенной возможностью".

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

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Тэги: ИРАН, ЕВРОПА, ОТНОШЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]