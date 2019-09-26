Главы МИД РФ и Грузии обсудили в ООН региональную безопасность и вопросы двусторонних отношений

Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкилиани провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в четверг в МИД РФ.
Как следует из сообщения ведомства в фейсбуке, встреча состоялась при содействии Швейцарии, представляющей интересы России в Грузии и Грузии в России в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.
"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее о встрече со ссылкой на свои источники грузинская телекомпания "Рустави 2".
"Если такая коммуникация состоится, надо надеется, что это принесет какой-то результат, который отразится на Женевских дискуссиях, намеченных на середину октября", - сказал в беседе с "Рустави 2" спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
Он отметил, что диалог Грузии с Россией в Женевском формате очень важный.
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