Главы МИД РФ и Грузии обсудили в ООН региональную безопасность и вопросы двусторонних отношений

Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкилиани провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в четверг в МИД РФ.

Как следует из сообщения ведомства в фейсбуке, встреча состоялась при содействии Швейцарии, представляющей интересы России в Грузии и Грузии в России в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее о встрече со ссылкой на свои источники грузинская телекомпания "Рустави 2".

"Если такая коммуникация состоится, надо надеется, что это принесет какой-то результат, который отразится на Женевских дискуссиях, намеченных на середину октября", - сказал в беседе с "Рустави 2" спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Он отметил, что диалог Грузии с Россией в Женевском формате очень важный.