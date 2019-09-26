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СНГ 26.09.2019 20:19

Главы МИД РФ и Грузии обсудили в ООН региональную безопасность и вопросы двусторонних отношений

Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкилиани провели встречу "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в четверг в МИД РФ.

Как следует из сообщения ведомства в фейсбуке, встреча состоялась при содействии Швейцарии, представляющей интересы России в Грузии и Грузии в России в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее о встрече со ссылкой на свои источники грузинская телекомпания "Рустави 2".

"Если такая коммуникация состоится, надо надеется, что это принесет какой-то результат, который отразится на Женевских дискуссиях, намеченных на середину октября", - сказал в беседе с "Рустави 2" спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Он отметил, что диалог Грузии с Россией в Женевском формате очень важный.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]