Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8635 RUR   0.0265 GBR   2.1032 TRY   0.2997

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.64 0.55 Brent 64.77 0.49

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 26.09.2019 19:47

Готовится план развития Гянджа-Газахского экономического района - Минэкономики

В Азербайджане разрабатывается план развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический район, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проект, реализацией которого занимается Минэкономики совместно с Евросоюзом и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), был презентован в четверг в Нафталане на мероприятии под названием «Региональное развитие в Азербайджане».

В рамках проекта был представлен процесс и результаты разработки планов развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический район.

В свою очередь, и.о. главы исполнительной власти города Нафталан Арзу Мамедов рассказал о задачах, направленных на успешную реализацию запланированных в рамках госпрограммы по развитии регионов Азербайджан на 2019-2023 гг. мероприятиях,

На мероприятии, согласно сообщению, в качестве примера был представлен план развития Дашкесанского района.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, РЕГИОНЫ, РАЗВИТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]