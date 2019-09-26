Готовится план развития Гянджа-Газахского экономического района - Минэкономики

В Азербайджане разрабатывается план развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический район, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проект, реализацией которого занимается Минэкономики совместно с Евросоюзом и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), был презентован в четверг в Нафталане на мероприятии под названием «Региональное развитие в Азербайджане».

В рамках проекта был представлен процесс и результаты разработки планов развития административных районов, входящих в Гянджа-Газахский экономический район.

В свою очередь, и.о. главы исполнительной власти города Нафталан Арзу Мамедов рассказал о задачах, направленных на успешную реализацию запланированных в рамках госпрограммы по развитии регионов Азербайджан на 2019-2023 гг. мероприятиях,

На мероприятии, согласно сообщению, в качестве примера был представлен план развития Дашкесанского района.

Х.Насирзаде