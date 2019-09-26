Ирак не намерен присоединяться к предлагаемой Ираном коалиции по безопасности в Персидском заливе - глава иракского МИД

Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что его страна пока не намерена присоединяться к предлагаемой Ираном коалиции по безопасности в Персидском заливе.

"Мы против вхождения в коалицию на данном этапе. Мы считаем, что необходимо время, чтобы ситуация успокоилась и диалог двух сторон возобновился", - сказал российским журналистам глава МИД "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН в четверг.