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Регион 26.09.2019 20:35

Ирак не намерен присоединяться к предлагаемой Ираном коалиции по безопасности в Персидском заливе - глава иракского МИД

Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что его страна пока не намерена присоединяться к предлагаемой Ираном коалиции по безопасности в Персидском заливе.

"Мы против вхождения в коалицию на данном этапе. Мы считаем, что необходимо время, чтобы ситуация успокоилась и диалог двух сторон возобновился", - сказал российским журналистам глава МИД "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН в четверг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, МИД, ИРАН, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]