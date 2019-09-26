Премьер Пакистана ждет визита Путина в Исламабад, чтобы перезапустить двусторонние отношения

В Исламабаде ждут с визитом президента РФ Владимира Путина, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
"Я пригласил президента Путина посетить Пакистан. Мы бы очень хотели его принять. Нам нужно перезапустить наши отношения", - сказал Хан, открывая встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он добавил, что лично ждёт встречи с президентом РФ.
"Я имел с ним очень хорошую беседу в Бишкеке. Он мне нравится, он сильный человек с большим сердцем. И спортсмен", - сказал премьер-министр Пакистана.
В свою очередь, Лавров заявил, что Россия "очень довольна развитием двусторонних отношений".
"Многие сферы отношений, которые раньше не затрагивались, теперь развиваются, развивается торговля, экономика, инвестиционные проекты. Думаю, что мы на правильном пути", - отметил глава МИД РФ.
Он сообщил, что в конце года состоится очередное заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии, на которой будут рассмотрен целый ряд конкретных вопросов двусторонних отношений.
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