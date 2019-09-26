Глава МИД Литвы выступил за диалог с Белоруссией, надеется на сохранение её суверенитета

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил не отказываться от диалога с Белоруссией, чтобы оставались возможности влияния на ситуацию в этой стране.

"Мы видим диалог в более широком аспекте с этой страной. Важно, чтобы она сохранила свой суверенитет, так как она сейчас сталкивается с серьезными испытаниями. Для нас также важны права человека, деятельность политических партий в Белоруссии. Отсутствие общения с этой страной не изолирует Белоруссию, а изолирует наши возможности повлиять на нее", - сказал Линкявичюс в четверг агентству BNS в четверг по телефону из Нью-Йорка.

Он отметил, что ЕС и Белоруссия сейчас ведут переговоры о том, как могло бы выглядеть соглашение об основах отношений, а Литва стремится включить в документ положения о демократии и ядерной безопасности.

"Мы одобрим договор, если будут отражены положения, которых мы требуем. Но если этого не случится, то, без сомнения, мы не одобрим", - сказал Линкявичюс.

В четверг консерваторы в литовском парламенте сообщили, что созывают внеочередное заседание Комитета по иностранным делам сейма Литвы из-за встречи Линкявичюса с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Нью-Йорке.

Линкявичюс в связи с этим сказал: "Вместо того, чтобы каждую неделю спрашивать об изменении позиции, они могли озаботиться тем, что нет нормального диалога с Белоруссией. Какие могут быть изменения в действиях этой страны, если мы вообще не разговариваем?".

Затем он добавил: "Еще больше удивляет то, что они не хотят диалога между ЕС и Белоруссией. Как раз это на самом деле соответствует интересам одной страны (России). Но я не знаю, осознанно или неосознанно они защищают интересы этой страны".

До встречи глав внешнеполитических ведомств Вильнюс блокировал соглашение об основах отношений ЕС и Минска.

Консерваторы говорят, что у них вызывает обеспокоенность возобновление политического диалога между Литвой и Белоруссией, а также состоявшаяся в среду в Нью-Йорке встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Они утверждают, что возможность Литвы блокировать это соглашение является мерой по обеспечению национальной безопасности Литвы.

Также партия консерваторов заявила, что Линкявичюс не принимает активных мер для достижения единой позиции Балтийских стран и всего ЕС относительно недопуска на рынок Сообщества электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Глава литовской дипломатии отклонил эту критику: "Наша точка зрения на станцию не меняется".

Диалог с Беларусью возобновляется после вступления в должность президента Литвы Гитанасом Науседы. Прежняя президент страны Даля Грибаускайте прекратила диалог с Минском, по ее решению не встречались не только главы государств, но и министры иностранных дел.