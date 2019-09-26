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СНГ 26.09.2019 21:29

Зеленский пригласил инвесторов присоединиться к превращению Украины в развитую европейскую страну

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США подчеркнул, что новая власть республики стремится решить все проблемы иностранных инвесторов, и пригласил западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в прогрессивную европейскую страну.

Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский призвал инвесторов верить в Украину и пообещал сделать все, чтобы оправдать это доверие.

"Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - сказал он.

Зеленский отметил, что для Украины сейчас самое важное - идентификация и системное решение всех проблем западных компаний в стране, "от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности".

"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроены работать правительство и премьер-министр. У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и имеющую бизнес-возможности", - сказал президент.

По его словам, прозрачность и верховенство права - безоговорочные условия для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ИНВЕСТОРЫ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]