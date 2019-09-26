Зеленский пригласил инвесторов присоединиться к превращению Украины в развитую европейскую страну

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями деловых кругов США подчеркнул, что новая власть республики стремится решить все проблемы иностранных инвесторов, и пригласил западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в прогрессивную европейскую страну.
Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский призвал инвесторов верить в Украину и пообещал сделать все, чтобы оправдать это доверие.
"Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", - сказал он.
Зеленский отметил, что для Украины сейчас самое важное - идентификация и системное решение всех проблем западных компаний в стране, "от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности".
"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроены работать правительство и премьер-министр. У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и имеющую бизнес-возможности", - сказал президент.
По его словам, прозрачность и верховенство права - безоговорочные условия для ведения успешного бизнеса, привлечения инвестиций и реализации новых идей.
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