Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по газу

Глава Минэнерго РФ в четверг провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.
Как сообщила пресс-служба российского министерства, Новак и Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, "в том числе итоги прошедшей трехсторонней встречи в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе по вопросу транзита газа из России в страны ЕС".
Кроме того, стороны обсудили общие вопросы сотрудничества по поставкам газа, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ.
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