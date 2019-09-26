Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по газу

Глава Минэнерго РФ в четверг провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

Как сообщила пресс-служба российского министерства, Новак и Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, "в том числе итоги прошедшей трехсторонней встречи в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе по вопросу транзита газа из России в страны ЕС".

Кроме того, стороны обсудили общие вопросы сотрудничества по поставкам газа, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ.