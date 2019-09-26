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ТЭК 26.09.2019 20:04

Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по газу

Глава Минэнерго РФ в четверг провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

Как сообщила пресс-служба российского министерства, Новак и Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, "в том числе итоги прошедшей трехсторонней встречи в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе по вопросу транзита газа из России в страны ЕС".

Кроме того, стороны обсудили общие вопросы сотрудничества по поставкам газа, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НОВАК, ШЕФЧОВИЧ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]