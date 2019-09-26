Jaguar на неделю остановит работу британских заводов после Brexit

Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) приостановит работу трех заводов в Великобритании в первую неделю ноября для того, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках после завершения выхода страны из состава Европейского союза (Brexit) в случае "жесткого" сценария (без заключения соглашения).
Как заявил главный исполнительный директор автопроизводителя Ральф Шпет, функционирование предприятий будет прервано в любом случае - будет ли продлен крайний срок Brexit за пределы 31 октября или нет.
"Мне нужно 20 млн запчастей в сутки, и это означает наличие обязательств перед поставщиками, я должен иметь каждую деталь в наличии и иметь ее вовремя. Если у меня нет запчастей, я не могу собрать автомобиль", - сказал он.
На три завода JLR в совокупности приходится примерно треть из 1,5 млн автомобилей, которые были выпущены в Британии в 2018 году.
О приостановке работы своих британских предприятий на один день - 1 ноября - ранее заявили также германская BMW и японская Toyota.
Служба финансово-экономической информации
Баку и Москва обсудили вопросы ВТС на 2020 год
Армения продолжает игнорировать резолюции Совбеза ООН – Мамедъяров
Нагорный Карабах является исторической и неотъемлемой частью Азербайджана – Администрация президента
Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по газу
Готовится план развития Гянджа-Газахского экономического района - Минэкономики
Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии, Brent подешевела до $61,6 за баррель
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Пелоси обвинила Белый дом в попытке замять дело с разговором Зеленского
Иран начал использовать усовершенствованные центрифуги для обогащения урана - МАГАТЭ
Тбилиси и Москва должны разговаривать не за закрытыми дверями, а в присутствии международных партнеров, заявляет грузинская оппозиция
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Вюсал Гусейнов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку открылась выставка российского фотохудожника Романа Солопова «Куликово поле. Сентябрь»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго