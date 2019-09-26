Jaguar на неделю остановит работу британских заводов после Brexit

Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) приостановит работу трех заводов в Великобритании в первую неделю ноября для того, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках после завершения выхода страны из состава Европейского союза (Brexit) в случае "жесткого" сценария (без заключения соглашения).

Как заявил главный исполнительный директор автопроизводителя Ральф Шпет, функционирование предприятий будет прервано в любом случае - будет ли продлен крайний срок Brexit за пределы 31 октября или нет.

"Мне нужно 20 млн запчастей в сутки, и это означает наличие обязательств перед поставщиками, я должен иметь каждую деталь в наличии и иметь ее вовремя. Если у меня нет запчастей, я не могу собрать автомобиль", - сказал он.

На три завода JLR в совокупности приходится примерно треть из 1,5 млн автомобилей, которые были выпущены в Британии в 2018 году.

О приостановке работы своих британских предприятий на один день - 1 ноября - ранее заявили также германская BMW и японская Toyota.

Служба финансово-экономической информации