Нагорный Карабах является исторической и неотъемлемой частью Азербайджана – Администрация президента

Политические, правовые и исторические аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта представлены премьер-министром Армении с трибуны ООН в полностью искаженной форме, заявил заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
"Руководство Армении, выступая в августе в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди, призывало к аннексии территорий Азербайджана, тем самым нанося серьезный удар по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве Минской группы ОБСЕ. А сейчас оно пытается казаться "миролюбивым" и запутать мировую общественность", - заявил Гаджиев.
По его словам, Нагорный Карабах является исторической землей Азербайджана и его неотъемлемой частью, и это доказано в первую очередь решением Центрального комитета Коммунистической партии о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.
"Несмотря на лживые заявления армян в этом решении не использовалась фраза "передача Нагорного Карабаха Азербайджану". Начиная с 80-х годов прошлого века Армения стала предъявлять требования к Нагорно-карабахской автономной области Азербайджана, активно поддерживая акты насилия и агрессивный сепаратизм. Армянские заявления о "присоединении к Армении" или "независимости" Нагорного Карабаха противоречат принципу uti possidetis, который означает, что новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде, будучи колониями или зависимыми территориями, в том числе административными единицами в составе других государств", - отметил Гаджиев.
Завотделом Администрации президента также подчеркнул, что премьер-министр Армении, выступая с трибуны ООН, умолчал о фактах серьезного нарушения обязательств, взятых на себя его страной согласно уставу ООН, один из пунктов которого гласит о том, что все страны должны избегать применения силы против территориальной целостности или суверенитета других стран.
"Армения, используя военную силу, оккупировала Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов и провела кровавую этническую чистку против проживающего на этих территориях азербайджанского населения. В результате этой политики более 1 млн граждан Азербайджана живут в условиях беженцев или вынужденных переселенцев. Кроме того, Армения игнорирует решения и резолюции Совета безопасности ООН и других международных организаций", - заявил Гаджиев.
По его словам, тогда как руководство Армении утверждает, что нагорно-карабахский конфликт является не территориальным спором между Арменией и Азербайджаном, а вопросом прав человека, резолюции Совбеза ООН и прочие документы подтверждают обратное.
"Руководство Армении заявляет, что конфликт должен быть решен в приемлемой для Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана форме. Но сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан. У нагорно-карабахской области Азербайджана есть армянская и азербайджанская общины. У нагорно-карабахского конфликта нет иной модели решения, кроме как в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал Гаджиев.
По словам Гаджиева, Армения должна, наконец, понять, что оккупация азербайджанских земель не является решением конфликта и не принесет ей желаемых политических результатов.
А. Мамедов
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