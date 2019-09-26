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Карабахский конфликт 26.09.2019 21:29

Армения продолжает игнорировать резолюции Совбеза ООН – Мамедъяров

Армения продолжает игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН, содержащие обязательные требования о немедленном, полном и безоговорочном выводе армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Несмотря на предупреждения и осуждение со стороны международного сообщества и на фоне продолжающихся усилий по политическому урегулированию конфликта, на оккупированных территориях Азербайджана предпринимаются преднамеренные действия с целью обеспечения их колонизации и аннексии", - заявил Мамедъяров в ходе своего выступления на министерской встрече Движения неприсоединения в Нью-Йорке.

Мамедъяров отметил, что эти действия включают, среди прочего, размещение поселенцев, уничтожение и присвоение исторического и культурного наследия, эксплуатацию, разграбление и незаконную торговлю активами, природными ресурсами и другими богатствами на оккупированных территориях.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что главная задача, стоящая перед Движением неприсоединения сегодня, состоит в том, чтобы приспособить его роль к новым реалиям в геополитическом ландшафте, продвигая и поддерживая его основополагающие принципы, которые продолжают быть столь же действительными и актуальными, какими они были на заре.

"Сегодняшние вызовы миру и безопасности требуют укрепления международного правопорядка и удвоения усилий на всех уровнях по предотвращению и разрешению конфликтов. Для этого необходимо строгое соблюдение общепринятых норм и принципов международного права, регулирующих межгосударственные отношения, в частности тех, которые касаются уважения суверенитета и территориальной целостности государств и нерушимости их международных границ", - сказал Мамедъяров.

Он также отметил, что для Азербайджана большая честь быть принимающей стороной следующего саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября в Баку.

"Мы очень воодушевлены интересом государств-членов Движения неприсоединения принять участие в Бакинском саммите. Это, без сомнения, будет способствовать нашей продуктивной и ориентированной на результат работе, которая проложит путь к дальнейшему усилению роли Движения как антивоенной и миролюбивой силы", - заявил глава МИД Азербайджана.

А. Мамедов

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Тэги: МИД, ВЫСТУПЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]