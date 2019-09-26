Нацбанк Грузии выходит с очередной интервенцией на валютный рынок из-за обесценивания лари

Национальный банк Грузии принял решение осуществить очередную, вторую за неполные два месяца, интервенцию на валютном рынке, чтобы сдержать обесценивание лари и избежать риска дальнейшего ускорения инфляции.
"Для усиления воздействия ужесточенной монетарной политики Национальный банк завтра, 27 сентября, продаст на валютном аукционе $40 млн", - говорится в заявлении регулятора, распространенном в четверг.
При этом в заявлении отмечается, что текущий уровень номинального эффективного обменного курса по-прежнему создает значительное инфляционное давление.
"Нацбанк последовательно будет использовать существующие у него инструменты для сохранения стабильности цен", - заверяет регулятор.
Предыдущую интервенцию Нацбанк осуществил 1 августа. Тогда регулятор также выставил на аукцион $40 млн, продано было $32,8 млн. После состоявшихся на аукционе торгов официальный курс грузинского лари укрепился на 1,4%.
В четверг официальный курс грузинского лари упал до очередного исторического минимума: Нацбанк установил его на 27 сентября на уровне 2,9808 лари/$1 против 2,9737 лари/$1 на 26 сентября. Тем самым, с начала этого года лари обесценился уже на 10,3%, и текущий курс на 10,8% ниже заложенного в бюджет Грузии показателя на 2019 год (2,66 лари/$1), что прямо отражается на росте потребительских цен в стране.
С целью нейтрализовать вызванное падением обменного курса лари инфляционное давление, комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на внеочередном заседании 25 сентября принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых.
Целевой показатель инфляции в Грузии на 2019 год, а также на следующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. Такой же уровень инфляции в 2019 году прогнозирует правительство Грузии. Между тем, в августе инфляция в годовом исчислении составила уже 4,9%.
Миссия МВФ, посетившая Грузию в сентябре, изменила свои ожидания по инфляции в стране в 2019 году до 5,4% с 2,5%.
Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1. На 1 января 2019 года курс составлял 2,6727 лари/$1.
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