Баку и Москва обсудили вопросы ВТС на 2020 год

В Баку прошло 13-ое заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
«Замминистра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов на заседании подчеркнул развитие двусторонних отношений между ВТС», - отмечает Минобороны Азербайджана.
Стороны также рассмотрели текущее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.
«По завершении встречи был подписан протокол заседания», - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по газу
Готовится план развития Гянджа-Газахского экономического района - Минэкономики
Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии, Brent подешевела до $61,6 за баррель
Jaguar на неделю остановит работу британских заводов после Brexit
В Баку в декабре пройдет 3-й детский музыкальный фестиваль «Зима»
Минтруда затратит около 800 тыс. манатов на строительство вспомогательных зданий Центра соцобслуживания пенсионеров в Гяндже
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Пелоси обвинила Белый дом в попытке замять дело с разговором Зеленского
Иран начал использовать усовершенствованные центрифуги для обогащения урана - МАГАТЭ
Тбилиси и Москва должны разговаривать не за закрытыми дверями, а в присутствии международных партнеров, заявляет грузинская оппозиция
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Вюсал Гусейнов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку открылась выставка российского фотохудожника Романа Солопова «Куликово поле. Сентябрь»
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго