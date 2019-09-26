Баку и Москва обсудили вопросы ВТС на 2020 год

В Баку прошло 13-ое заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

«Замминистра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов на заседании подчеркнул развитие двусторонних отношений между ВТС», - отмечает Минобороны Азербайджана.

Стороны также рассмотрели текущее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.

«По завершении встречи был подписан протокол заседания», - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов