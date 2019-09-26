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Внешняя политика 26.09.2019 22:31

Баку и Москва обсудили вопросы ВТС на 2020 год

В Баку прошло 13-ое заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

«Замминистра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов на заседании подчеркнул развитие двусторонних отношений между ВТС», - отмечает Минобороны Азербайджана.

Стороны также рассмотрели текущее состояние военно-технического сотрудничества и определили основные направления деятельности на 2020 год.

«По завершении встречи был подписан протокол заседания», - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]