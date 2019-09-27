Премьер Сингапура примет участие в саммите ЕАЭС в Ереване

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна 28 сентября посетит Ереван с официальным визитом, глава сингапурского правительства 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в рамках заседания планируется подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

В ходе визита Ли Сяньлун встретится с руководством Армении, посетит мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд", сообщили в пресс-службе в пятницу.