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Дальнее зарубежье 27.09.2019 15:03

Премьер Сингапура примет участие в саммите ЕАЭС в Ереване

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна 28 сентября посетит Ереван с официальным визитом, глава сингапурского правительства 1 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в рамках заседания планируется подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

В ходе визита Ли Сяньлун встретится с руководством Армении, посетит мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд", сообщили в пресс-службе в пятницу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, СИНГАПУР, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]