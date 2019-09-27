Brexit без соглашения будет полностью на совести Великобритании - Юнкер

Вина за возможный "жесткий" Brexit - без соглашения между ЕС и Великобританией - в полной мере ляжет на Лондон, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Наш главный переговорщик (по Brexit Мишель - ИФ) Барнье и я делаем все возможное, чтобы добиться соглашения. Но если, в конце концов, мы не преуспеем, то ответственность за это будет всецело лежать на британской стороне", - сказал он германском изданию "Аугсбургер альгемайне".
По его мнению, отсутствие соглашения между сторонами будет катастрофичным и для ЕС, и для Великобритании.
Он также пояснил, что в случае "жесткого" Brexit проблематичными станут и будущие переговоры Брюсселя и Лондона о соглашении по свободной торговле.
Телеканал Sky News в свою очередь напоминает, что вскоре Мишель Барнье и британский министр по Brexit Стив Баркли встретятся в Брюсселе для переговоров о ситуации вокруг Brexit.
Кроме того, телеканал указывает, что срок полномочий Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекает 31 октября этого года: не позднее этого дня Великобритания должна покинуть ЕС.
На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило в ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.
Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Brexit не удовлетворили требованиям Брюсселя. По его данным, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений для "страховочного плана" по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нацелен на то, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября 2019 года, однако парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем к 31 октября.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку и Бухарест обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики – МИД Азербайджана
Модернизация БММТП позволит отказаться от строительства второго терминала
ЦБ Азербайджана планирует 30 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Минздрав построит Санаторно-реабилитационный центр в пос. Шувеляны
Минэкологии установит автоматизированные пункты мониторинга загрязнения воздуха в крупных городах Азербайджана
Катар планирует разрешить иностранным болельщикам покупать алкоголь во время ЧМ-2022
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчика для подготовки генплана Гянджи
ИВ Сумгайыта привлекла Ximekspress-2000 к ремонту автодорог за 390 тыс. манатов
ГААД получит 13,4 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями
Превратите с АтаБанк-ом бизнес в онлайн
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго