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Дальнее зарубежье 27.09.2019 14:07

Brexit без соглашения будет полностью на совести Великобритании - Юнкер

Вина за возможный "жесткий" Brexit - без соглашения между ЕС и Великобританией - в полной мере ляжет на Лондон, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Наш главный переговорщик (по Brexit Мишель - ИФ) Барнье и я делаем все возможное, чтобы добиться соглашения. Но если, в конце концов, мы не преуспеем, то ответственность за это будет всецело лежать на британской стороне", - сказал он германском изданию "Аугсбургер альгемайне".

По его мнению, отсутствие соглашения между сторонами будет катастрофичным и для ЕС, и для Великобритании.

Он также пояснил, что в случае "жесткого" Brexit проблематичными станут и будущие переговоры Брюсселя и Лондона о соглашении по свободной торговле.

Телеканал Sky News в свою очередь напоминает, что вскоре Мишель Барнье и британский министр по Brexit Стив Баркли встретятся в Брюсселе для переговоров о ситуации вокруг Brexit.

Кроме того, телеканал указывает, что срок полномочий Жан-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекает 31 октября этого года: не позднее этого дня Великобритания должна покинуть ЕС.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило в ЕС предложения по переработке сделки по Brexit.

Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Brexit не удовлетворили требованиям Брюсселя. По его данным, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений для "страховочного плана" по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нацелен на то, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября 2019 года, однако парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем к 31 октября.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, BREXIT, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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